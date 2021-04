Roll7 e Private Division annunciano OlliOlli World per PC e console

Nel corso dell’Indie World Showcase chesi è tenuto ieri sera, lo sviluppatore britannico Roll7 e Private Division hanno annunciato OlliOlli World. Si tratta di un nuovo videogioco che ci vedrà esplorare Radland, un vero e proprio paradiso dello skate pieno di livelli con percorsi multipli e opportunità per sfoderare i migliori trick e concatenare una serie di combo davvero folli.











Il terzo titolo della serie OlliOlli basa il suo gameplay sul concetto di “flow”, che consente di ottenere un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax durante l’intera esperienza di gioco. In questo modo, OlliOlli World può essere un titolo di skateboard adatto a ogni tipo di giocatore, sia per chi vuole solo divertirsi ma anche per chi intende diventare il migliore al mondo.

L’ultima fatica di Roll7 sarà disponibile questo inverno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, e ovviamente Nintendo Switch.