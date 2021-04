Curse of the Dead Gods: arriva il crossover con Dead Cells

Sono passate poche settimane da quando le maledizioni di Curse of the Dead Gods sono arrivate a tormentarci e già Passtech Games è pronta a rilasciare il suo primo, corposo aggiornamento gratuito post lancio. Ed è un aggiornamento particolarmente interessante perché include un crossover con un altro, amatissimo roguelike, e cioè Dead Cells di Motion Twin ed Evil Empire.











Dando un’occhiata alla pagina delle patch notes, possiamo scoprire che il crossover includerà tre armi (Broadsword of the Knight, Sword of Conjunctivius e Crossbow of the Condemned), una nuova sfida che ci richiede di sconfiggere tutti i nemici senza farci colpire e una nuova maledizione, che ci donerà la testa fiammeggiante del Prigioniero di Dead Cells… ma a un prezzo. Su Curse of the Dead Gods sta per arrivare anche tanto altro, però. Passtech Games ha infatti aggiunto una nuova categoria di armi a due mani, cioè le bombe, incluso una nuova maledizione (ovviamente) e sette nuove reliquie; proprio queste ultime sono state dotate di nuove icone. In aggiunta, lo studio ha anche effettuato un’ampia opera di ribilanciamento del contenuto e di risoluzione di bug. E per venire incontro a chi vuole un’esperienza più rilassata, è stata implementata anche un Assist Mode personalizzabile.