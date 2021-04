Sea of Thieves: un trailer mette in mostra tutte le novità della Season Two

Preannunciata già qualche giorno fa, la Season Two è ora sbarcata ufficialmente su Sea of Thieves, e per assicurarsi che nessuno arrivi impreparato, Rare ha preparato un comprensivo trailer che ne elenca tutte le novità. Posate un attimo la bottiglia di grog e prestate attenzione, perché le novità intriganti non mancano.











Se amate vagare per Sea of Thieves ma gradireste metodi meno bellicosi di tirar su quattrini, buone notizie per voi. La Season Two intrdurrà infatti la possibilità di acquistare casse di risorse dall’Alleanza dei Mercanti, che potremo poi scambiare nei vari avamposti a un prezzo vantaggioso (si spera). L’aggiornamento includerà anche nuovi modi di fare uso dei sonanti dollaroni accumulati in modi dal vario grado di eticità: sempre l’Alleanza dei Mercanti ci venderà infatti anche casse di frutta, palle di cannone e assi di legno, che quindi non dovremo più andare a cercare rovistando nei barili.

Ma non pensiate che chi ama avventure pericolose non avrà pane per i suoi denti. L’aggiornamento gratuito includerà anche i nuovi Forts of Fortune, fortini scheletrici particolarmente tosti ma colmi di ricchezze oltre ogni immaginazione. E, in aggiunta, anche sconfiggere gli scheletri più pericolosi ora ci permetterà di guadagnare una ricompensa in oro. Ovviamente, la Season Two vedrà l’arrivo su Sea of Thieves anche di un ampio assortimento di cosmetici, fra armi, vestiario, decorazioni per la nave e anche qualche nuova emote. L’aggiornamento è già disponibile; potete trovare tutti i dettagli sul sito ufficiale.