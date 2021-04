Nel corso dell’ultimo Nintendo Indie World, i creatori di Journey thatgamecompany hanno annunciato che il loro ultimo titolo, Sky: Children of the Light, arriverà anche su Nintendo Switch a partire da giugno 2021. Ricordiamo che il gioco è già disponibile su dispositivi Android e iOS.











Così come Journey, anche Sky: Children of the Light è un’avventura “sociale”, nel corso della quale avremo occasione di esplorare sette reami e scoprire i loro misteri, incontrando nel contempo altri giocatori con i quali potremo comunicare e collaborare. Anche dopo il lancio, thatgamecompany continuerà a espandere l’avventura con eventi stagionali ed espansioni dei reami già esistenti.