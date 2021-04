Days Gone arriverà su PC a maggio, nuovo trailer pubblicato

Come sappiamo già da qualche tempo, Days Gone si prepara ad arrivare su PC. Sony ha da poco rivelato la data in cui potremo finalmente mettere mano all’open world di Sony Bend Studio, e cioè il 18 maggio. Assieme all’annuncio, il publisher ha anche rivelato un nuovo trailer dedicato a quelle che saranno le principali novità della versione PC.











La versione PC di Days Gone includerà tutti quegli aggiornamenti grafici che abbiamo imparato ad aspettarci: supporto a 4K e schermi ultrawide e framerate sbloccato. Sarà inoltre presente un livello di dettaglio migliorato rispetto alla versione PS4, ulteriori opzioni grafiche e la possibilità di riassegnare i comandi. Infine, per chi non manca di spirito artistico, sarà implementata anche una potente photo mode dalla risoluzione incrementata.

Ricordiamo che Sony intende continuare l’opera di pubblicazione di titoli first party su PC, iniziata con Horizon: Zero Dawn e che proseguirà con il titolo di Bend Studio. Non è ancora noto, però, quale sarà il prossimo gioco che farà la sua apparazione su Steam, Epic Games Store e GOG.