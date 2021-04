Wasteland 3: svelato il DLC The Battle of Steeltown

Pensavate che i Ranger potessero mai godersi un po’ di meritato riposo? Pensavate male, perché inXile Entertainment ha svelato un nuovo DLC per Wasteland 3, intitolato The Battle of Steeltown. Il complesso industriale di Steeltown, con la sua produzione di macchinari, mezzi e armi tiene in piedi tutto il Colorado; ultimamente, però, le cose non stanno andando come dovrebbero.











Il complesso industriale è infatti preda di scioperi e di razzie di banditi, e toccherà ai Ranger risolvere la situazione; il come, di preciso, spetterà a loro deciderlo. The Battle of Steeltown includerà nuovo equipaggiamento, nuovi scontri e nuove meccaniche di combattimento. Il contenuto del DLC sarà adeguato al livello del giocatore, assicurando così una sfida appropriata sia a chi ha iniziato da poco sia a chi già conosce il Colorado come le sue tasche.

Il contenuto aggiuntivo arriverà su PC (Steam e GOG), PS4 e Xbox One a partire dal 3 giugno, al prezzo di 13,99$.