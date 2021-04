Resident Evil Village: in arrivo una nuova demo su tutte le piattaforme

Durante l’ultimo showcase dedicato alla celebre saga survival horror, Capcom ha annunciato una nuova demo di Resident Evil Village in arrivo nei prossimi giorni su tutte le piattaforme.

La versione dimostrativa sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato, ma comprenderà ben due location: il villaggio e il castello. La demo verrà pubblicata su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia il prossimo 2 maggio alle 2:00, per poi essere disattivata il successivo 3 maggio sempre alle 2:00. Di fatto sarà possibile avere accesso alla versione dimostrativa di Resident Evil Village per ventiquattro ore, ma ogni sessione di gioco non potrà superare i sessanta minuti.

Tuttavia, gli utenti delle piattaforme PlayStation avranno due occasioni aggiuntive per provare il dimostrativo, sebbene ognuna di queste occasioni sia dedicata a una singola parte della demo. Dal 18 aprile alle 19:00 fino al 19 aprile alle 3:00, infatti, i possessori di PS4 e PS5 potranno provare per sessioni di trenta minuti la sezione del villaggio. Invece, dalle 19:00 del 25 aprile alle 3:00 del 26 aprile sarà possibile provare la sezione del castello, sempre per sessioni di un massimo di trenta minuti. Capcom assicura, infine, che sarà possibile effettuare il pre-load della demo per essere pronti a tuffarsi nel mondo di Resident Evil Village sin dal primo minuto.

Vi ricordiamo, infine, che Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

