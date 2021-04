Resident Evil Village: ecco il nuovo trailer direttamente dallo Showcase

Capcom ha approfittato dello Showcase appena trasmesso per diffondere un nuovo trailer di Resident Evil Village.











C’è davvero tantissima ciccia in questo video, nonostante una durata di appena tre minuti: inevitabile la presenza di Lady Dimitrescu accompagnata dalle sue graziose, si fa per dire, figliolette, che non perdono occasione di giocare al gatto col topo con il protagonista Ethan Winters; ma non manca nemmeno la presenza di Chris Redfield, per non parlare di una carrellata sulle diverse location in cui è ambientato il gioco e sugli orrori che vi dimorano.

Resident Evil Village è ormai dietro l’angolo, uscirà infatti il 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, ma gli interessati potranno provare la nuova demo che verrà pubblicata poco prima della release su tutte le piattaforme. Per i dettagli del caso vi rimandiamo a quest’altra notizia.