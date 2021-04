Annunciato Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2

Nel corso della presentazione che si è tenuta la scorsa notte, Capcom ha annunciato una nuova partnership con Oculus Studios e Armature Studio per la realizzazione di Resident Evil 4 VR, una conversione per la realtà virtuale del survival horror firmato da Shinji Mikami in arrivo prossimamente su Oculus Quest 2.











Questa nuova incarnazione del videogioco modificherà la visuale dalla terza alla prima persona, di conseguenza i giocatori si ritroveranno realmente nei panni del protagonista Leon S. Kennedy mentre cerca di contrastare le orde di nemici contaminati.

Mike Verdu, VP of Content per Facebook Reality Labs, ha poi fatto sapere che Resident Evil 4 VR sarà presente al primo Oculus Gaming Showcase che si terrà a partire dalla mezzanotte tra il 21 e il 22 aprile. In quell’occasione verranno svelati ulteriori dettagli sul gioco.