Resident Evil Village: confermato il ritorno della modalità Mercenari

Capcom ha voluto soddisfare le richieste dei fan annunciando la presenza della modalità Mercenari all’interno di Resident Evil Village. Questa modalità si andrà ad aggiungere senza ulteriori costi al multiplayer RE:Verse.

Come da tradizione, dopo aver completato la campagna principale, i giocatori potranno accedere alla modalità Mercenari dove dovranno completare obiettivi sempre più impegnativi prima che scada il tempo. Non mancherà la presenza del mercante Duke, direttamente dalla campagna del gioco principale, che offrirà armi e potenziamenti utili ad affrontare le varie sfide. Inoltre, i giocatori possono acquisire abilità che migliorano le loro armi o capacità fisiche. In base a ogni obiettivo sarà necessario mettere in atto una strategia differente. Insomma, Mercenari si preannuncia una modalità dal ritmo ben più serrato e meno horror, proprio come in passato.

Prima di chiudere, ci teniamo a ricordarvi che Resident Evil Village sarà pubblicato il 7 maggio su PC, console e Google Stadia, mentre a breve verrà resa disponibile una demo su tutte le piattaforme.

