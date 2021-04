Resident Evil Village: risoluzione e frame rate sulle diverse console

A margine dello Showcase della scorsa notte, in cui sono stati svelati molti dettagli circa Resident Evil Village, Capcom ha rivelato risoluzione e frame rate delle diverse versioni per console.

Partiamo dalle console di nuova generazione: qui sia PS5 che Xbox Series X si comporteranno allo stesso modo, con una risoluzione 4K e 60fps senza Ray Tracing, che diventano 4K e 45fps con questa opzione abilitata. Bene anche Xbox Series S, che però deve accontentarsi di 1440p e 45fps in condizioni normali, oppure 1440p e 30fps con Ray Tracing attivo.

Per quanto riguarda le piattaforme della generazione che si è appena conclusa, sia PlayStation 4 Pro che Xbox One X potranno contare su una modalità ad alta risoluzione in 4K e 30fps, oppure una performance a 1080p e 60fps. La versione base di PS4 si fermerà invece a 900p e 45fps, laddove Xbox One manterrà la stessa risoluzione della console concorrente, ma il frame rate scenderà a 30 fotogrammi al secondo.

Infine, gli utenti di Google Stadia potranno optare tra 1080p e 60fps, oppure 4K in risoluzione dinamica sempre a 60fps.

