Ghosts 'n Goblins Resurrection in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

Capcom ha annunciato che Ghosts ‘n Goblins Resurrection arriverà prossimamente anche su PC, PS4 e Xbox One.

Dopo aver fatto capolino lo scorso febbraio su Switch (qui trovate la nostra recensione), il nuovo capitolo di questa celebre saga action platform lascerà i confini della console Nintendo per debuttare su altre piattaforme.

Quando? Al momento non si sa: nel cinguettio tramite il quale sono state annunciate le nuove versioni, la compagnia di Osaka non ha svelato la data di lancio. Bisognerà dunque attendere ulteriori dettagli per saperne di più.

