IO Interactive apre un terzo studio a Barcellona

Dopo l’apertura di una succursale in Svezia all’inizio dell’anno, IO Interactive ha confermato ai taccuini di GamesIndustry di aver fondato un terzo studio di sviluppo in quel di Barcellona.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Hakan Abrak, CEO della compagnia danese, il quale ha dichiarato che la nuova realtà catalana fungerà da supporto nella realizzazione del videogioco dedicato a James Bond e di una nuova IP, nonché nello sviluppo di nuovi contenuti per Hitman e il relativo World of Assassination. Sebbene non verranno prodotti ulteriori titoli dedicati all’Agente 47 nel prossimo futuro, IO Interactive ha comunque intenzione di continuare a supportare Hitman 3 e la sua struttura live service, pertanto lo studio di Barcellona servirà proprio a coadiuvare gli sforzi della sede centrale in tal senso.

