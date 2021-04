Codemasters ed Electronic Arts annunciano F1 2021

Codemasters, in collaborazione con Electronic Arts, ha annunciato F1 2021, l’ultima incarnazione della serie annuale dedicato al campionato mondiale di Formula 1.











Tra le novità di quest’ultima iterazione spicca un’inedita modalità storia denominata Braking Point. Qui i giocatori potranno intraprendere un viaggio epico, mentre superano i ranghi della Formula 2 per diventare una celebrità nel mondo della Formula 1. L’obiettivo di Codemasters è offrire un assaggio dello stile di vita che si respira dentro e fuori la pista: le rivalità, l’emozione e la dedizione sono elementi necessari per gareggiare ai massimi livelli.

“Braking Point è un’innovazione entusiasmante che ha richiesto anni di lavoro. Siamo orgogliosi di espandere l’esperienza di gioco e consentire ai fan di vivere gli alti e bassi di chi gareggia in Formula 1 sia dentro sia fuori dalla pista“, ha affermato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. “Braking Point trasforma il titolo e pone i giocatori al centro della scena del più grande spettacolo di corse del pianeta.”

Non mancherà l’iconica modalità Carriera, ora con una nuova opzione per due giocatori che permette agli amici di unirsi online per divertirsi in cooperazione, o di scegliere squadre diverse e portare le rivalità in pista in sessioni di gara sincrone. Ogni pilota ha il controllo completo sui propri assist, e questo consente ai giocatori di tutti i livelli di riunirsi e competere. La modalità Carriera introduce anche l’inizio della Stagione Reale, permettendo ai giocatori di iniziare in qualsiasi momento della stagione con le classifiche di piloti e costruttori in tempo reale.

Inoltre, per rispecchiare le modifiche del campionato di quest’anno, F1 2021 potrà contare su ben tre nuovi circuiti: Portimão, Imola, e Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti.

Per finire, Codemaster ed Electronic Arts annunciano che le luci si spegneranno il 16 luglio prossimo, quando F1 2021 verrà reso disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.