Magic Arena, arriva l'espansione Strixhaven: Scuola dei Maghi

Pronti a una nuova carrellata di carte e a tutte le opzioni di deckbuilding che apriranno alla vostra fantasia? Magic The Gathering: Arena si aggiorna con Strixhaven: Scuola dei Maghi, nuova espansione che aggiunge ben 275 carte e un nuovo percorso formativo basato sulle varie scuole di magia. Archeorocca, Prismari, Quandrix, Pennargento e Germoglioscuro sono infatti pronte ad accogliere frotte di nuovi studenti, che scopriranno le tre nuove meccaniche dell’espansione:

Apprendi / Lezione (Learn / Lesson in inglese): Apprendi permette di scartare una carta e pescarne un’altra, oppure di rivelare una carta Lezione al di fuori della partita e aggiungerla alla mano.

Artemagica (Magecraft in inglese): attiva effetti speciali ogni volta che lanciamo o copiamo un istantaneo o una stregoneria.

Egida (Ward in inglese): ogni volta che una magia o un'abilità controllata da un avversario bersagliano una carta con quest'abilità, verranno neutralizzate a meno che il controllore non paghi il costo specificato.

Oltre a tutto questo, Strixhaven includerà inoltre anche l’Archivio Mistico, cioè 63 carte della storia di Magic che i giocatori potranno inserire nei loro mazzi Historic e Standard. In genere, si tratta di carte particolarmente potenti; e non dovrete nemmeno aspettare molto per sperimentare la loro efficacia, dato che l’espansione è già disponibile su Magic the Gathering: Arena.