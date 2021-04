Square Enix smentisce le voci di una possibile acquisizione

Nel corso delle ultime ore, un articolo apparso su Bloomberg Japan aveva prospettato la possibilità di una possibile futura acquisizione di Square Enix. La mente di molti è andata subito a Microsoft, che negli ultimi mesi sembra davvero in vena di shopping, ma a quanto pare le voci non avevano fondamento reale. Square Enix stessa ha infatti rilasciato una dichiarazione che smentisce chiaramente ogni voce in proposito.



“Bloomberg ha segnalato un interesse da parte di numerosi acquirenti in merito a un’acquisizione di Square Enix. Questa segnalazione non è però basata su alcun annuncio da parte di SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. Non abbiamo nessun piano di vendere la compagnia o sue parti, né abbiamo ricevuto offerte da terze parte in merito all’acquisizione della compagnia o di parti del suo business.”

L’effetto immediato di queste voci non ha in ogni caso tardato a farsi vedere, dato che il valore delle azioni di Square Enix alla borsa di Tokyo è salito del 13.8%. Tangenzialmente, la dichiarazione della compagnia sembra anche smentire le voci riguardanti una possibile vendita di Crystal Dynamics, circolate nell’etere in seguito alla pessima prova di Marvel’s Avengers.