Tekken 7 supera quota 7 milioni di copie vendute

Pare un po’ uno scioglilingua, ma per fortuna noi stiamo facendo uso della parola scritta: Tekken 7 ha superato quota sette milioni di copie vendute. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale del gioco, che come da tradizione ha allegato un’immagine celebrativa. Il picchiaduro di Bandai Namco aveva raggiunto il traguardo di sei milioni di copie a settembre. Nel frattempo, il continuato successo del titolo è certamente dovuto all’impegno profuso nella Season 4, che oltre a una serie di aggiornamenti per ora ha visto arrivare su Tekken 7 anche le lottatrici Kunimitsu e Lidia Sobeska.

