Witchfire: pubblicati nuovi screenshot, ma progressi ancora lenti

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo parlato di Witchfire, l’intrigante sparatutto in salsa fantasy sviluppato dai The Astronauts. Nei suoi ultimi post sul blog ufficiale, Adrian Chmielarz si era concentrato prevalentemente su elementi di gameplay, ma se sperate che anche in quello pubblicato di recente fosse così, state per ricevere una cocente delusione. Stando a quanto scritto nel lungo post, infatti, negli ultimi mesi il team si è dedicato principalmente a questioni tecniche.

Chmielarz ha sottolineato quanto queste ultime fossero indispensabili: sia le ottimizzazioni ai processi del gioco che il nuovo approccio alle differenze fra il mondo “normale” e il witchworld, quello in cui ci troveremo a combattere, avranno impatti significativi sia sul prodotto finito che sui lavori in corso. Questo, però, ha assorbito tutte le risorse del piccolo team: citando quanto riportato nel post, “sicuramente abbiamo costruito più… mondo, giusto? Zero, o quasi.” Se non altro, però, abbiamo nuovi screenshot di cui bearci, che potete trovare in fondo a questo articolo.

Non tutto il male vien per nuocere, però. Una volta finita l’escursione sulle modifiche interne fatte al gioco, Adrian Chmielarz ha detto che i The Astronauts si stanno ora dedicando pienamente ad aggiungere contenuto a Witchfire, e che “incrociando le dita, non ci vorranno tre mesi prima del prossimo aggiornamento.” Infine, ha voluto chiarire un dubbio in merito al genere del gioco, rispondendo a un fan che “Witchfire non è un looter shooter. C’è il loot. C’è lo shooting. Ma non è un looter shooter.”