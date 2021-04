Mass Effect Legendary Edition includerà la photo mode

Nel corso delle ultime settimane, BioWare ha parlato estensivamente del lavoro fatto per migliorare la resa grafica di Mass Effect Legendary Edition. E se non si tratta dell’unica modifica fatta – lo studio si è anche dato da fare per ribilanciare vari elementi di gameplay – di sicuro è quella che catturerà maggiornamente l’attenzione. E quale modo migliore per valorizzarla che non una potente photo mode? Fortunatamente, BioWare sembra non essersi dimenticata degli aspiranti fotografi digitali là fuori, e tramite Mac Walters ha anticipato che questa modalità sarà presente in Mass Effect Legendary Edition. Per conoscere di preciso le sue potenzialità dovremo attendere il momento del lancio o ulteriori informazioni, ma nel frattempo Mac Walters ha condiviso un’immagine teaser.

