Genshin Impact arriverà su PS5 a fine mese, assieme alla patch 1.5

Come anticipato a fine marzo, Genshin Impact si prepara ad arrivare su PS5, e non manca poi tanto alla fatidica data. In un post sul PlayStation Blog, MiHoYo ha infatti rivelato che la versione next-gen dell’action rpg sarà disponibile a partire dal 28 aprile, assieme con l’aggiornamento 1.5. Quest’ultimo, dal nome completo Beneath the Light of Jadeite introdurrà, oltre alla tipica serie di eventi e attività, la possibilità di farsi una casetta in quel di Teyvat e due nuovi personaggi.











La prima in ordine di presentazione è Eula, spadaccina di Monstadt associata all’elemento del gelo; a farle compagnia arriverà la ben più calorosa Yanfei, nata in quel di Liyue e personaggio a quattro stelle. Ovviamente, oltri a nuovi eroi arriveranno anche nuove prove: particolarmente temibile saràil boss Azhdaha, anche noto come Lord of Vishaps.

Ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile gratuitamente su PC, PS4, Android e iOS.