King's Bounty II: pubblicato il trailer della storia

Appassionati di tattici a turni, all’erta: 1C Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per King’s Bounty II, che stavolta è dedicato principalmente alla storia e all’ambientazione. Sembra che non tutto vada benissimo in quel di Nostria, infatti: il re è stato vittima di un attentato e il suo giovane figlio si trova ora impegnato su più fronti, fra cospirazioni, tensioni interne e mostri orribili che bussano alla porta. Eh già, quelli non mancano mai.











Ma chi potrà mai salvare il regno di Nostria dalle minacce che ne promettono il disfacimento? Ma ovviamente noi stessi, che prenderemo il controllo di un manipolo di prodi combattenti nel nome della libertà e andremo a suonarle di santa ragione a necromanti e cultisti assortiti. Quando potremo farlo, dite? Un attimo di pazienza: il gioco sarà disponibile a partire dal 24 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.