Castlevania: la quarta stagione della serie animata sarà anche l'ultima

Che una quarta stagione della serie animata di Castlevania fosse in lavorazione è noto da tempo, ma questo non ha reso l’attesa meno spasmodica. Per fortuna, sembra che non ci sarà da aspettare ancora molto: Netflix ha infatti rivelato che la nuova stagione sarà disponibile a partire dal 13 maggio. La brutta notizia, però, è che a quanto pare questa sarà anche la stagione finale, che chiuderà le avventure di Trevor, Sypha, Alucard, Isaac e Hector. Ma non è ancora giunto il momento di disperarsi: stando a quanto segnalato da Deadline, sembra che Netflix sia intenzionata ad esplorare ancora il franchise di Konami, anche se dal punto di vista di nuovi personaggi.

L’articolo di Deadline cita anche l’evoluzione dei rapporti di Netflix con Warren Ellis, scrittore della serie oltre che noto autore di fumetti (ha scritto, fra le altre cose, Transmetropolitan). Nel corso dell’estate scorsa, Ellis infatti era stato bersaglio di numerose accuse a causa della sua condotta passata nei confronti delle sue colleghe donne. Lo scrittore aveva già completato il suo lavoro su Castlevania, quindi la quarta stagione porterà ancora la sua firma, ma non sarà coinvolto in ulteriori progetti.