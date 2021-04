Square Enix ha un nuovo titolo della serie SaGa in cantiere

Accade spesso che le remaster siano un’occasione per cercare di sondare e rinvigorire l’interesse in franchise passati, in vista di un loro rilancio. Pare che così sia anche per la serie SaGa, che ha visto da poco il lancio di SaGa Frontier Remastered. Come segnalato da RPG Site, infatti, nel corso di un lungo stream dedicato al lancio di quest’ultimo titolo il creatore della serie Akitoshi Kawazu ha parlato dei piani per il futuro, nello specifico dichiarando che “stiamo anche preparando un nuovo gioco”.

Per quando riguarda invece la rimasterizzazione degli altri titoli della serie, che ricordiamo era iniziata con Collection of SaGa, Akitoshi Kawazu ha espresso il suo interesse, ma pare che non ci sia nessun piano preciso in merito.