Hitman 3: vendite migliori del 300% rispetto a Hitman 2

Che Hitman 3 fosse un prodotto di qualità ed ennesima testimonianza dell’abilità di IO Interactive nel creare intriganti esperienze stealth, era cosa ben nota. E se la cosa si era tradotta anche in un ottimo successo di pubblico – il gioco, infatti, impiegò appena otto giorni per recuperare i costi di sviluppo – solo ora abbiamo un’idea più precisa della scala delle vendite. Nel corso di una chiacchierata con Gamesindustry, il CEO di IO Interactive Hakan Abrak ha infatti dichiarato che le vendite del terzo capitolo del World of Assassination sono state del 300% migliori rispetto a quelle del suo predecessore.

Ricordiamo che Hitman 3 è il primo titolo pubblicato interamente da IO Interactive, senza ausilio esterno. Il capitolo uscito nel 2016 era infatti stato pubblicato da Square Enix, che era rimasta molto delusa dai suoi dati di vendita; il secondo, invece, da Warner Bros. Entertainment. Non può che fare piacere, dunque, questo successo dello studio danese, che nel frattempo sta lavorando anche a Project 007.