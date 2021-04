NieR Replicant: pubblicati ben quindici minuti di gameplay

L’ultimo episodio del PlayStation Underground ha visto arrivare come protagonista l’attesa remaster NieR Replicant. I due conduttori hanno avuto l’occasione di ospitare anche Reid Taguchi, marketing lead presso Square Enix; in soldoni, questo si è tradotto in ben quindici minuti di gameplay del titolo, e in interessanti informazioni sul processo creativo. Il video include sezioni della Lost Shrine e del suo boss, quindi tenetene presente se odiate gli spoiler.











Uscito originariamente nel 2010, la remaster di NieR Replicant ha visto aggiustamenti grafici ma non solo. Il gameplay, molto criticato nella release originale, è stato rivisto da Platinum Games per assicurare una fluidità più paragonabile a quella che caratterizza NieR: Automata, ed è stato inoltre integrato contenuto tagliato e aggiunto qualche riferimento addizionale ad altri capitoli della serie. Il titolo sarà disponibile a partire dal 23 aprile su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.