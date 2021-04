Resident Evil: Infinite Darkness, pubblicato il primo trailer

È passato qualche mese dal breve teaser di Resident Evil: Infinite Darkness, e finalmente possiamo dare uno sguardo più approfondito alla serie in computer grafica. Netflix ha infatti pubblicato il primo vero trailer della serie, che si concentra in particolare sui due protagonisti: Leon Kennedy e Claire Redfield. Non solo: il trailer rivela anche il mese in cui potremo scoprire le rocambolesche avventure popolate di zombie di Leon e Claire, e cioè il luglio 2021.











Ricordiamo che Resident Evil: Infinite Darkness è la prima di due serie in produzione per Netflix ambientate nell’universo dei videogiochi Capcom. L’altra, girata completamente in live action, seguirà le vicende delle sorelle Wesker. Il reboot cinematografico, invece, è di recente stato rimandato a novembre.