Il MMO de Il Signore degli Anelli è stato cancellato, conferma Amazon

Due anni fa, Amazon aveva annunciato di aver dato il via ai lavori su un MMORPG ambientato nell’universo narrativo de Il Signore degli Anelli. Ma a quanto pare, il progetto non vedrà la luce. Il titolo era in produzione presso una sussidiaria di Leyou Technologies Holdings, di recente acquisita da Tencent. Questa acquisizione ha portato a necessarie negoziazioni del contratto fra Amazon e Tencent, che però come segnalato da Bloomberg non sono andate a buon fine e hanno dunque portato alla cancellazione del progetto, confermata anche da portavoce della compagnia.

Dopo Breakaway e Crucible, il MMORPG de Il Signore degli Anelli è il terzo progetto di Amazon Game Studios a fare una brutta fine. Ricordiamo che il colosso dell’e-commerce ha anche una serie TV basata sul mondo creato da J. R. R. Tolkien in cantiere; l’annullamento del gioco, dunque, risulta essere una ancora più grande opportunità mancata. New World, intanto, è stato rinviato per la terza volta.