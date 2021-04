Street Fighter V: Champion Edition, ecco il trailer di Rose

Capcom ha rivelato il trailer di gameplay del prossimo personaggio che arriverà su Street Fighter V: Champion Edition, e cioè Rose. La cartomante genovese presenta un V-Skill particolarmente interessante, che le permette di alternare fra quattro diversi tipi di carte: due che porteranno buff a lei, e due che invece saranno foriere di debuff per i nemici. Esclamare “LA LUNA NERA” in questi casi non è richiesto, ma di sicuro aiuta con l’atmosfera. Con la nuova combattente arriverà anche un nuovo stage ambientato a Venezia.











Al suo lancio su Street Fighter V: Champion Edition, Rose potrà anche contare su 5 costumi esclusivi. La combattente sarà disponibile a partire da domani, e ricordiamo che il Character Pass della Season Pass 5 include già Dan e Eleven, mentre Oro e Akira sono previsto per quest’estate; sarà inoltre presente un personaggio non ancora rivelato. Infine, se volete sapere di più su Rose, gli sviluppatori di Capcom ne hanno parlato nel corso dell’ultimo Spring Event.