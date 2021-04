Days Gone: il director invita gli utenti a comprare i giochi al lancio

Sì è parlato a lungo nei giorni scorsi di Days Gone e del sequel che con buona probabilità non vedrà mai la luce, pertanto il director del gioco ha voluto esprimere il suo parere sulla questione.

In una intervista fiume pubblicata sul canale YouTube di David Jaffe, il director John Garvin non ha saputo tenere a freno la lingua e si è lamentato di tutti quei videogiocatori che non acquistano i titoli a prezzo pieno e al lancio. “Ho un’opinione che potrebbe essere uno spunto interessante per qualcuno, ma potrebbe anche far arrabbiare qualcun altro,” ha dichiarato Garvin. “Se vi piace un gioco, compratelo a prezzo pieno. Ho perso il conto di tutte le volte che ho sentito qualcuno dire ‘l’ho comprato in sconto, ci ho giocato grazie al PS Plus’ e altre storie simili.”

Garvin ha poi rincarato la dose: “Non lamentatevi se un videogioco non riceve un sequel se non l’avete supportato al lancio. Per esempio, God of War ha venduto subito molte milioni di copie, Days Gone invece no.”

Insomma, il director di Days Gone ha un’idea molto chiara sul perché il gioco non abbia ricevuto un sequel, e – almeno in parte – sarebbe colpa dei videogiocatori.

Nel frattempo, l’open world post-apocalittico di Bend Studio sta per approdare su PC: la data di uscita è fissata per il prossimo 18 maggio.

