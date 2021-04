Svelato Contract Killer, un nuovo beat 'em up per PC

Pare proprio che i beat ’em up stiano tornando di moda: dopo i recenti annunci di Asterix & Obelix: Slap Them All e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, infatti, Paperboy Games ha annunciato il nuovissimo Contract Killer.











Si tratta di un bizzarro picchiaduro a scorrimento in 2.5D ispirato ai grandi classici arcade del passato, in cui impersoniamo una matita, una penna stilografica, un pennello e un evidenziatore impegnati a combattere articoli di cancelleria e da ufficio. Il gioco presenterà una campagna affrontabile interamente in co-op da un massimo di quattro giocatori, nonché due modalità alternative: una multiplayer competitiva grazie al quale sfidare gli amici in lotte all’ultimo inchistro, e una modalità cooperativa di sopravvivenza che vedrà il gruppo di eroi impegnato ad affrondare orde senza fine di nemici.

Contract Killer sarà disponibile nel corso dell’estate su Steam.