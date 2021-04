Gli autori di Celeste potrebbero svelare il loro prossimo gioco a breve

I ragazzi di Extremely OK Games, lo studio precedentemente conosciuto con il nome di Matt Makes Games e autore della gemma indie Celeste, potrebbero essere in procinto di annunciare il loro prossimo videogioco.

Il team ha difatti scritto un laconico cinguettio con scritto semplicemente “Vibe reveal tomorrow” accompagnato da un’emoji di un tulipano. È dunque possibile che nella giornata di domani verrà presentato qualcosa di relativo al loro prossimo progetto, se non addirittura il gioco vero e proprio.

Bisognerà quindi attendere intorno alle ventiquattro ore per saperne di più.

