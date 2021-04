Lo studio di Immortals Fenyx Rising spera di poter dare vita a un seguito

Qualcuno potrà forse dire che di open world ce ne sono anche troppi, ma Julien Galloudec di Ubisoft Quebec non è sicuramente d’accordo. L’associate director di Immortals Fenyx Rising, parlando con Nintendo Everything, ha infatti dichiarato che spera di poterne espandere l’universo narrativo. Ovviamente, al momento lo studio è impegnato con i DLC post lancio; Miti del Regno d’Oriente ha avuto il suo lancio poche settimane fa e ce n’è un terzo in cantiere. Ma una volta conclusi i lavori sui contenuti post lancio, “speriamo che [il gioco] possa diventare qualcosa di più grande, diventare un franchise, anche se stiamo iniziando solo ora a pensare a come espandere questo universo.”

Se da un lato va a inserirsi in un genere dove la concorrenza è agguerrita, Immortals Fenyx Rising riesce a distinguersi per il suo tono leggero, la sua grafica colorata e un interessante mondo di gioco. E le possibilità per un seguito non mancano affatto: di pantheon divini è ricco il mondo, e non sarebbe una brutta cosa vederne esplorati anche di meno popolari fra il grande pubblico.