Il CEO di GameStop lascerà la sua posizione entro fine luglio

GameStop ha di recente annunciato che George Sherman, CEO della compagnia dall’aprile del 2019, lascerà il suo incarico entro il 31 luglio 2021; questo abbandono sarà anticipato nel caso in cui il consiglio d’amministazione riesca a trovare e nominare un successore. Ricordiamo che di recente anche quest’ultimo organo ha visto una serie di cambiamenti: giusto il mese scorso otto membri del consiglio d’amministrazione avevano infatti deciso di porre fine al loro incarico presso la compagnia, e fra di loro c’era anche l’ex-CEO di Nintendo of America Reggie Fils-Aime.

Le dichiarazioni ufficiali rilasciate da GameStop sono cariche di ottimismo. Ryan Cohen, nuovo presidente di amministrazione, ha in particolare dichiarato che Sherman lascia la compagnia “molto più forte di come l’ha trovata”. Di sicuro, il progresso delle campagne di vaccinazione a livello globale significa minori problemi causati dalla pandemia di Coronavirus; ma ciò non toglie che GameStop dovrà continuare a fare i conti con un mercato in costante evoluzione a favore del digitale.