Homeworld 3: un breve teaser mostra la railgun frigate in azione

Al momento dell’annuncio, Gearbox e Blackbird Interactive avevano dato il quarto trimestre del 2022 come probabile data di lancio di Homeworld 3. Non sappiamo come siano cambiati i piani nel frattempo, visto sopratutto l’avvento della pandemia di coronavirus, ma di sicuro sappiamo che i fan (fra cui rientriamo anche noi, non temete) l’attesa è spasmodica. E giusto per stuzzicare ancora un po’ di più l’appetito, Blackbird Interactive ha di recente pubblicato un breve teaser che mostra la railgun frigate in azione.











Dal teaser, sembra che questa piccola ma potente fregata sarà incaricata di prendere di mira bersagli più grossi di lei, il che sembrerebbe quasi sovrapporre il suo ruolo a quello della storica ion frigate. A proposito di questo, l’account ufficiale Twitter del gioco ha chiarito che non sarà così, ma che dovremo essere pazienti per vedere anche quest’ultima fregata in azione. E visto quanto ancora è lontano Homeworld 3, faremo meglio a fare buona scorta di questa fondamentale virtù.