NieR Replicant: l'ultimo teaser rilasciato mostra Emil

Chi ha giocato a NieR: Automata probabilmente avrà incontrato Emil, il mercante vagabondo e smemorato. Ora, a dispetto dei migliaia di anni che separano i due titoli, la remaster di NieR Replicant in arrivo a breve non manca di connessioni con l’ultimo capitolo della serie, ed Emil è proprio una di esse. In questo caso, però, il personaggio dalla testona bianca giocherà un ruolo molto più importante al fianco del protagonista e di Kainé.

Square Enix ha rilasciato un breve teaser che ci permette proprio di vedere Emil in azione; potete trovarlo nel tweet qui sotto, ma occhio ad aprire i commenti se volete evitare gli spoiler. NieR Replicant sarà disponibile a partire dal 23 aprile.

Just 4 more days until your adventure begins with your companion Emil in #NieR Replicant ver.1.22474487139… pic.twitter.com/erMpSRQU7D

— NieR Series (@NieRGame) April 19, 2021