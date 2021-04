NieR Replicant: pubblicato il trailer Extra Content

Oltre a un breve teaser dedicato ad Emil, nel corso del livestream dedicato alla remaster di NieR Replicant Square Enix ha portato anche qualcosa di più corposo. Il publisher ha infatti rivelato un nuovo trailer, che come possiamo intuire dal fatto che è intitolato Extra Content è dedicato al contenuto aggiuntivo che potremo provare in questa riedizione del gioco.











Oltre ad aggiornare la grafica e a rendere il titolo compatibile con i sistemi moderni, NieR Replicant ver.1.22474487139 si propone anche di ripristinare contenuto tagliato nell’originale e, a quanto pare, anche aggiungerne di nuovo. La lista completa di novità include:

Il dungeon 15 Nightmares

I due aspetti alternativ i Kabuki e Samurai

i Kabuki e Samurai Armi e armature extra ispirate a 2B e 9S di NieR: Automata

La partecipazione di vari membri del cast di NieR: Automata (Yui Ishikawa, Natsuki Hanae, Ayaka Suwa, Aoi Yuki, Kaoru Akiyama in lingua originale; Kira Buckland e Kyle McCarley in lingua inglese)

(Yui Ishikawa, Natsuki Hanae, Ayaka Suwa, Aoi Yuki, Kaoru Akiyama in lingua originale; Kira Buckland e Kyle McCarley in lingua inglese) La colonna sonora di NieR: Automata

L’episodio extra “Mermaid”, che ci porterà a bordo di una nave alla deriva, dove dovremo affrontare un boss particolarmente tenace.

Tutto sommato, sembra che anche per chi ha già giocato NieR Replicant dieci anni orsono ci saranno buoni motivi per prendere in mano questa remaster, che ricordiamo uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 23 aprile.