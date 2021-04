Yoko Taro al lavoro su un nuovo gioco, sarà solo digitale

Oltre a una buona dose di materiale su NieR Replicant, il livestream di Square Enix ha anche offerto qualche informazione su quello che sarà il prossimo progetto di Yoko Taro. La mente creativa dietro l’universo di Drakengard e di NieR ha infatti rivelato di aver assunto il ruolo di creative director per un titolo ancora non annunciato. Poche le informazioni in merito; si sa solo che sarà un’esclusiva digitale (ma Yoko Taro non ha escluso un’eventuale edizione fisica) e che sarà un progetto di scala minore rispetto ai suoi titoli precedenti. Niente seguito diretto di NieR: Automata in arrivo, dunque, ma siamo sicuri che anche questo nuovo titolo non mancherà di riferimenti e connessioni all’ampio universo narrativo dell’autore giapponese.

