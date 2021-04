Love, Death & Robots: ecco il trailer della seconda stagione

Tanti la aspettavano, e finalmente ecco la conferma ufficiale: Love, Death & Robots, l’antologia sci-fi d’animazione, tornerà con una seconda stagione. Fortunatamente, sembra anche che non ci sarà da aspettare molto: il trailer, infatti, rivela come la serie tornerà a partire dal 14 maggio.











Così come la prima stagione di Love, Death & Robots, sembra che anche questa conterrà un misto di azione, horror e ironia; e non dubitiamo che anche in questo caso saranno presenti corti in grado di offrire profonde riflessioni. E chissà se qualche corto finirà per riprendere alcuni di quelli presenti nella stagione passata: il robottino che si vede nel trailer non può fare a meno di ricordarci il simpaticissimo Three Robots. Di sicuro, non vediamo l’ora di tornare a immergerci in questi intriganti mondi fantascientifici.