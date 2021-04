Il PlayStation Store su PS3 e PS Vita non chiuderà, Sony fa marcia indietro

Appena una ventina di giorni fa abbiamo riportato la notizia della chiusura del PlayStation Store su PS3, PS Vita e PSP; oggi si segnala, invece, la parziale marcia indietro di Sony.

Il colosso giapponese ha difatti annunciato che non intende più chiudere i negozi digitali per PS3 e PS Vita, mentre quello per PSP cesserà di esistere il prossimo 2 luglio come inizialmente previsto. A darne notizia ci ha pensato direttamente Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, il quale ammette candidamente che la compagnia ha preso una decisione sbagliata.

Dunque sarà ancora possibile acquistare contenuti digitali per PS3 e PS Vita sul PlayStation Store in futuro, senza il rischio di una chiusura imminente.

