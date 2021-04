Horizon Zero Dawn gratis da oggi per l'iniziativa Play at Home

A partire da oggi, Horizon Zero Dawn Complete Edition è riscattabile gratuitamente da tutti gli utenti PlayStation grazie all’iniziativa Play at Home di Sony.

Per approfittare della promozione basta dirigersi sulla pagina del prodotto presente sul PlayStation Store e aggiungere il gioco alla raccolta. Una volta riscattato, Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà vostro per sempre. Non è necessario alcun abbonamento o costo aggiuntivo per ottenere il gioco o fruire dell’action RPG targato Guerrilla Games. Segnaliamo che la finestra temporale per riscattare il titolo in questione è aperta fino al 15 maggio.

Inoltre, vi ricordiamo che fino al 23 aprile è ancora possibile ottenere i seguenti giochi, sempre come parte dell’iniziativa Play at Home:

Abzu

Astro Bot Rescue Mission (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Enter the Gungeon

Moss (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Paper Beast (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Rez Infinite (PSVR supportato)

(PSVR supportato) Subnautica

Thumper (PSVR supportato)

(PSVR supportato) The Witness