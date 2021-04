Earthblade è il nuovo videogioco degli autori di Celeste

Ve lo avevamo anticipato ieri e dunque ecco qui l’annuncio ufficiale: Extremely OK Games, il team che ha dato i natali a Celeste, ha svelato Earthblade.

A dire il vero non sono state diffuse molte informazioni, in più gli sviluppatori fanno sapere che ci vorrà un po’ prima che vengano resi pubblici più dettagli, ma per il momento sappiamo che si tratta di un videogioco bidimensionale incentrato tanto sull’esplorazione, quanto sull’azione. D’altronde gli stessi membri del team lo definiscono un explor-action game in 2D.

Extremely OK Games ha anche pubblicato un primo poster di Earthblade realizzato dall’artista Pedro Medeiros, mentre non è stata resa nota la finestra di uscita. Insomma, pochi dettagli per ora, ma non vediamo l’ora di saperne di più.

