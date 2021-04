Sea of Stars torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Sabotage Studio, il team indie autore dell’acclamato The Messenger, ha pubblicato un lungo video di circa un’ora in cui viene mostrato il gameplay di Sea of Stars.











Il video che trovate qui in alto ci permette di dare uno sguardo a uno dei dungeon presenti in questo titolo ispirato ai giochi di ruolo con combattimenti a turni dell’era a 16 bit. Sea of Stars narrerà le vicende dei Figli del Solstizio, due ragazzi nati durante i solstizi invernale ed estivo dotati di misteriosi poteri mistici legati al sole e alla luna. Grazie alla loro maestia nelle arti magiche e marziali, i due dovranno far fronte alla minaccia del malvagio alchimista Fleshmancer, il quale vuole conquistare il mondo con le sue creazioni mostruose.

Il gioco sarà disponibile su PC e console nel 2022.