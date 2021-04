Square Enix alla ricerca di personale per nuovi progetti legati a NieR

Sembra proprio che Square Enix sia decisa a intensificare i suoi piani per rivitalizzare il franchise di NieR. La compagnia ha infatti annunciato di essere alla ricerca di personale per progetti legati a NieR; proprio la mancanza di specificità fa pensare che si tratti di nuovi lavori ancora non annunciati piuttosto che titoli già disponibili. Oltre a NieR Replicant ver.1.22474487139, in uscita fra appena tre giorni, Square Enix ha anche di recente rilasciato il gioco mobile NieR Re[in]carnation, che è stato accolto da un ottimo successo di pubblico.

Ciò che viene da chiedersi, ora, è se questa ricerca di personale sia legata al titolo che Yoko Taro ha svelato di avere in cantiere nella giornata di ieri, o se si tratti di altri progetti. Di sicuro, però, il futuro per i fan di NieR si prospetta interessante.