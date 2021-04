Shaun Escayg, creative director di Marvel's Avengers, torna a Naughty Dog

Shaun Escayg, creative director per la campagna di Marvel’s Avengers, è tornato a Naughty Dog. Presso lo studio di Santa Monica, Escayg aveva collaborato sia allo spinoff Uncharted: The Lost Legacy che a The Last of Us, prima di passare a Crystal Dynamics dove ha diretto i lavori sulla componente singleplayer del gioco. Per quanto riguarda il suo ruolo nei progetti futuri, non è dato sapere di preciso di cosa si occuperà; stando alle ultime voci, però, sappiamo che Naughty Dog ha in cantiere un remake di The Last of Us e un titolo multiplayer.

Marvel’s Avengers, dal canto suo, ha di recente rivelato l’arrivo di un’espansione ambientata a Wakanda, anche se per metterci mano bisognerà attendere come minimo la prossima estate.