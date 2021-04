Square Enix sarà presente all'E3, rivelerà nuovi progetti

Square Enix ha confermato ufficialmente la sua presenza all’E3 2021, che ricordiamo anche quest’anno avverrà in formato digitale. La notizia arriva direttamente dal CEO della compagnia Yosuke Matsuda, che in un’intervista per Nikkei ha dichiarato la Square Enix rivelerà ulteriori dettagli sui suoi progetti futuri nelle prossime settimane, facendo riferimento in particolare all’evento di Los Angeles. La lista dei partecipanti, dunque, per ora include Square Enix, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games e Koch Media.

Non è improbabile che alcuni degli annunci in serbo siano legati a titoli già usciti o prossimamente in arrivo, come Outriders e Final Fantasy VIII Remake Intergrade. Ma, d’altro canto, la compagnia ha anche diversi progetti in cantiere. Che l’E3 sia un buon momento per venire a scoprire cos’ha in mente Yoko Taro?