Apex Legends: in arrivo la leggenda Valkyrie, ecco il trailer animato

Anche qualcuno che non gioca più da tempo ad Apex Legends come il sottoscritto ha imparato ad attendere con trepidazione l’annuncio di nuove leggende. Questo perché ciascuna di esse arriva accompagnata da un nuovo capitolo delle Storie di Frontiera, che in questo caso vede come protagonista la giovane Valkyrie, impegnata in una storia di vendetta che la porterà ad incontrare un volto ben noto ai fan di Titanfall.











Valkyrie è infatti la figlia di Viper, membro degli Apex Predators, gruppo di mercenari che svolgeva il ruolo di antagonisti nella campagna di Titanfall 2. Viper stesso finiva per affrontare il protagonista, rimanendo però ucciso nello scontro e il suo titano Northstar gravemente danneggiato. Valkyrie sembra essere convinta che la colpa ricada sulle spalle di Kuben Blisk, il capo degli Apex Predators… che però riuscirà a convincerla a seguire un’altra strada, abbandonando l’ombra del padre e forgiando la sua leggenda.

La Stagione 9 di Apex Legends inizierà il 4 maggio. Nel frattempo, Respawn Entertainment ha promesso altre novità interessanti in arrivo nel corso di questa settimana, quindi tenete i sensi all’erta.