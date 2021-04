A sorpresa, Rockstar Games ha rilasciato nuovi aggiornamenti per Max Payne 3 e L.A. Noire. Oltre a un aggiustamento tecnico, con il supporto per i sistemi a 32 bit ora non più presente, i due titoli hanno anche ricevuto qualcosa di speciale: tutti i loro DLC sono infatti ora disponibili gratuitamente. Se per le avventure di Max Payne questo significa un’ampia collezione di oggetti estetici, chi intende giocare a L.A. Noire sarà contento di sapere che la serie di contenuto aggiuntivo include anche casi addizionali da risolvere.

Difficile sapere perché Rockstar Games abbia improvvisamente deciso di essere generosa, ma visti gli anni sulle spalle dei due giochi possiamo immaginare che rendere gratuiti i DLC sia servito a dare loro un nuovo guizzo di popolarità. Vale la pena tenere presente, in ogni caso, che l’aggiornamento per L.A. Noire non si applica invece a The VR Case Files.