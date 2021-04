Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans! in arrivo

Questi ultimi giorni di aprile non saranno forse i più scoppiettanti di sempre per l’Xbox Game Pass, ma di certo non mancano i titoli interessanti. Partiamo da MLB The Show 21, il gioco di baseball ufficiale della Major League Baseball, il cui arrivo su console Xbox non può fare a meno di suscitare un certo scalpore, dato che si tratta di un titolo sviluppato da first party Sony. Su PC, invece, chi cerca qualcosa da provare in compagnia potrà rischiare la vita contro i dinosauri di Second Extinction, mentre chi preferisce dare sfogo alla sua misantropia sarà contento di veder arrivare il remake di Destroy All Humans!, rilasciato l’estate scorsa. Ma andiamo a vedere la lista completa, con tanto di date e relative piattaforme:

MLB The Show 21 (Cloud e Console) – Disponibile da ora

(Cloud e Console) – Disponibile da ora Phogs! (PC) – 22 aprile

(PC) – 22 aprile Second Extinction (PC, Cloud e Console) – 28 aprile, in Game Preview

(PC, Cloud e Console) – 28 aprile, in Game Preview Destroy All Humans! (PC, Cloud e Console) – 29 aprile

(PC, Cloud e Console) – 29 aprile Fable Anniversary & Fable III (Cloud) – 30 aprile

Ricordiamo che il Cloud gaming tramite Xbox Game Pass Ultimate è da poco entrato in closed beta; non dovrebbe volerci molto, dunque, prima di una sua apertura a tutta l’utenza.