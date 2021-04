Jeff Kaplan, game director di Overwatch, lascia Blizzard

Quando si dice un fulmine a ciel sereno: Jeff Kaplan, game director di Overwatch, ha annunciato che lascerà Blizzard. La notizia è arrivata direttamente dal blog ufficiale di Overwatch, con un messaggio che ha chiarito che sarà Aaron Keller a sostituirlo nel ruolo finora ricoperto. “Anche se non ho nessuna pretesa di poter sostituire Jeff, non vedo l’ora di assumere il ruolo di game director e continuare ad essere parte di un team che sta mettendo tutto il suo cuore, il suo talento e la sua concentrazione nella prossima iterazione di Overwatch, e sono onorato di poter continuare a servire questa incredibile community”, ha dichiarato Keller.

Jeff Kaplan era parte di Blizzard da 19 anni, e il suo contributo è stato fondamentale nel plasmare Overwatch, sia durante i lavori di sviluppo che negli anni dopo il lancio. Nel suo messaggio di saluto alla compagnia e alla community, Kaplan ha scritto “voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per tutti quelli che alla Blizzard hanno offerto supporto ai nostri giochi, ai nostri team e ai nostri giocatori. E voglio ringraziare in particolare i fantastici sviluppatori che hanno condiviso questo viaggio di creazione con me.”