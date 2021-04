Xbox Series X e S ora supportano AMD FidelityFX

AMD ha annunciato che d’ora in avanti gli sviluppatori potranno implementare su Xbox Series X e S alcuni effetti grafici aggiuntivi che sfruttano le tecnologie FidelityFX.

Ciò significa che entrambe le piattaforme di nuova generazione prodotte da Microsoft potranno contare sul supporto nativo di FidelityFX, proprio come accade su PC nel caso si montino le schede video più recenti di AMD. Tra gli effetti grafici supportati, per esempio, citiamo il Denoiser che migliora le ombre in caso si utilizzi il Ray Tracing, oltre ad alcune ottimizzazioni possibili su Xbox Series X e S grazie al fatto che entrambe le console si basano sull’architettura RDNA 2.

Adesso la palla passa agli sviluppatori, che dovranno così decidere se e come implementare queste tecnologie nei loro videogiochi.

